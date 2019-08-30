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ЦБ назначил третьим финансовым омбудсменом зампреда Фонда соцстрахования

Совет директоров Банка России назначил Евгения Писаревского на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. Он приступит к работе с 9 сентября и будет отвечать за сферы страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и за деятельность кредитных организаций, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Евгений Писаревский с 2014 года работал первым заместителем председателя Фонда социального страхования (ФСС). Правительство РФ сегодня, 30 августа, освободило его от этой должности. До 2014 года господин Писаревский работал в Федеральном агентстве по туризму и в аппарате двух комитетов Государственной думы.

Институт финансовых омбудсменов действует с начала июня. На данный момент он занимается досудебным разбирательством имущественных споров в сфере ОСАГО. Предполагается, что направления деятельности расширятся на другие добровольные виды страхования.

В августе 2018 года на должность главного уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг назначили бывшего советника председателя Центробанка Юрия Воронина. Первым отраслевым омбудсменом в конце прошлого года стал руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. В июле 2019 года еще одним отраслевым уполномоченным стала Светлана Никитина, ранее работавшая в департаменте страхового рынка ЦБ.

Подробнее о планах по работе службы финансовых омбудсменов читайте в интервью Юрия Воронина в приложении “Ъ”.

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