Приговор депутату заксобрания края вступил в законную силу

Сегодня Пермский краевой суд рассмотрел жалобу депутата заксобрания Пермского края и бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егора Заворохина на решение Дзержинского районного суда Перми.

В июне он признал депутата, а также предпринимателей — отца и сына Дениса и Максима Овчинниковых, виновными в хищениях денежных средств предприятия, а Овчинникова-старшего — еще и муниципального имущества.

Егор Заворохин, как и Денис Овчинников, был приговорен к семи годам колонии общего режима, Максим Овчинников — к четырем. Суд взыскал с них солидарно более 141 млн руб. ущерба, нанесенного ФГУП. Сами осужденные вины не признали. Сегодня их жалобы были отклонены.