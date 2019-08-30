Бывший вице-мэр Томска Анна Подгорная признала вину

Советский райсуд Томска начал рассматривать уголовное дело бывшего заместителя главы города Анны Подгорной, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями. Как сообщили в томском управлении Следственного комитета России, на судебном заседании экс-чиновница признала вину и ходатайствовала о рассмотрении ее дела по упрощенной процедуре — без исследования доказательств и их оценки. В этом случае подсудимая может рассчитывать на наказание, не превышающее двух третей от максимального срока, который ему грозит. По ч. 1 ст. 285 УК РФ он составляет четыре года.

Следственные органы возбудили дело в отношении вице-мэра в начале 2019 года по материалам УФСБ. Согласно фабуле дела, в 2016 году сотрудники департамента архитектуры и градостроительства мэрии Томска незаконно подписали распоряжение о выдаче разрешения на использование земель в поселке Радиоцентр для строительства газопровода общей протяженностью 905 м. Заявление было подано матерью руководителя департамента Анны Подгорной. «Находясь в очередном отпуске в ноябре 2016 года, обвиняемая дала своему заместителю указание подписать соответствующее заведомо незаконное распоряжение»,— говорится в сообщении областной прокуратуры.

В марте 2019 года чиновницу поместили под домашний арест. В последующем она была уволена из мэрии.

Подробности уголовного дела Анны Подгорной читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Болезненное расследование»

Илья Николаев