По факту массового отравления самарцев возбуждено уголовное дело

В Самаре возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей), сообщает СУ СК РФ по региону. Причиной стало массовое отравление граждан суши, приобретенными в службе доставки «Фарфор».

Как установило следствие, с 1 по 23 августа сотрудники ресторана хранили и производили товары, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей. Позже в больницы города обратилось 63 человека с пищевыми отравлениями. Все заказы были сделаны в службе доставки «Фарфор».