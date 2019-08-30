ЦСКА и «Краснодар» съездят в Испанию

Итоги жеребьевки стартующего 19 сентября группового раунда Лиги Европы вышли разными для двух его российских участников. ЦСКА получил группу, в которой выглядит железным претендентом на выход в play-off с первого или второго места: ему предстоит играть против болгарского «Лудогорца», венгерского «Ференцвароша» и испанского «Эспаньола». Квартет «Краснодара» ровнее и мощнее. Краснодарцам в группе предстоит иметь дело с швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзонспором».

Результаты этой жеребьевки те, кто переживает за ЦСКА, должны были встретить с облегчением. Собственно, уже посев в верхней «корзине» страховал армейцев от попадания именно в «группу смерти». Но та, которая ему досталась, похожа на «квартет жизни», такой квартет, из которого гранд отечественного футбола просто обязан выходить в play-off.

Забавно, что в армейской группе H очутились два клуба, уже столкнувшихся друг с другом в рамках текущего еврокубкового сезона.

Болгарский «Лудогорец» и венгерский «Ференцварош» сыграли друг с другом в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Ференцварош» оказался сильнее, но затем, пройдя еще и мальтийскую «Валлетту», срезался на хорватском «Динамо». В общем, обе команды очутились во втором по статусе еврокубке. На многое они, сильно уступающие представителям ведущих лиг в плане финансовых и кадровых возможностей, вряд ли в нем претендуют.

По сути, единственной ровней ЦСКА в группе является «Эспаньол». Это седьмая команда предыдущего чемпионата лиги, которая состязается с высшим английским дивизионом за право называться лучшей в Европе. «Эспаньол» не то чтобы искрит громкими именами (в его заявке их практически нет), но, по крайней мере, выглядит командой сбалансированной, крепкой во всех линиях. Ну и натасканной на серьезные рубки благодаря выступлениям в могучем чемпионате.

Краснодарская группа C — история иная. Вот она напоминает «группу смерти».

Во втором по статусе еврокубке сложнее набор оппонентов получить сложно. Из первой «корзины» «Краснодару» (сам он был посеян во второй) выпал «Базель». Швейцарский клуб на самом деле грозная сила. Следует помнить, например, что в позапрошлом сезоне он вышел в play-off Лиги чемпионов, опередив в битве за путевку туда ЦСКА. С тех пор глобальных изменений, понижающих его статус, не случилось. Нацеливался на Лигу чемпионов «Базель» и сейчас. Но не сложилось: в квалификации базельцы проскочили голландский ПСВ, а затем неожиданно оступились на австрийском ЛАСКе.

«Хетафе» можно охарактеризовать примерно теми же словами, что и «Эспаньол»: хороший, организованный и дисциплинированный испанский клуб. Весной в национальном чемпионате он финишировал, кстати, даже на строчку выше барселонцев.

На «Трабзонспор» перед жеребьевкой, рассуждая о фаворитах Лиги Европы, как-то было не принято обращать внимание. Однако обратить стоит. Турецкая команда неплохо укомплектована. В ней есть очень известные футболисты — скажем, нигериец Джон Оби Микел и Дэниел Старридж, который перебрался в Турцию в рамках летнего трансферного окна из выигравшего Лигу чемпионов «Ливерпуля». «Краснодар», в общем, видимо, ждет непростая борьба за прорыв в кубковую стадию.

Алексей Доспехов