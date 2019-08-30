Скоростной режим

Уход за кожей становится легче и технологичнее: мировые производители ознаменовали конец лета выходом высококонцентрированных формул и легчайших текстур кремов и сывороток. «Коммерсантъ Стиль» выбрал достойные внимания новинки.
Абсолютно неважно, как и где вы отдыхали (и отдыхали ли) этим летом. Опустим сомнительные температурные рекорды московского региона, вне зависимости от погодных условий в конце лета любой косметолог советует усилить уход за кожей, так как сейчас активность солнца априори выше, чем в другие месяцы. Зарина Сулейманова, «МильФей Сити», считает, что «уход за кожей должен включать в себя антиоксиданты в составе средств, потому что в летний период была большая потеря гиалуроновой кислоты, что является большим стрессом для кожи.
В зависимости от типа кожи активно используйте маски, сыворотки, ампулы. Последние, кстати, ничем не уступают по активным компонентам кремам и более плотным средствам». Времени на долгие процедуры сейчас мало есть у кого, эффект нужен здесь и сейчас. Производители косметических средств выпускают легкие сыворотки, ампульные концентраты, масла — все с повышенным содержанием активных ингредиентов, быстро впитываются и действуют моментально.
La Mer
Обновленная сыворотка-бестеллер The Regenerating Serum – это уже знакомый любителям марки «морской» концентрат из водорослей Miracle Broth. Регенерирует кожу, разглаживает, повышает выработку коллагена, выравнивает цвет лица.
Dior
Легкая эмульсия Dreamskin Care & Perfect c натуральными экстрактами увлажняет кожу и придает деликатное сияние.
NuSkin
Марка, которая верит в синергию аппаратных технлогий и кремов: так, новое средство для кожи вокруг глаз предполагается к нанесению после массажа с помощью бьюти-гаджета age Loc LumiSpa. Обещают укрепление кожи, тонизацию кожи и устранение припухлостей.
Givenchy
Масло для лица линии L’Intemporel состоит из масел арганы, камифоры, камелии и акмеллы и не только защищает и питает кожу, но и обладает омолаживающим действием. Рекомендуется наносить в качестве сыворотки.
Kenzo
Сыворотка-лосьон с микрочастицами Wake-Up Serum тонизирует кожу и придает ощущение свежести. Можно использовать как первоначальный уход за кожей сразу после пробуждения.
111 Skin
Тонизирующая кислородная сыворотка Atp Sports Booster имитирует воздействие экстремально низких температур, усиливает обменные процессы, мгновенно тонизирует кожу, выравнивает ее тон.
Byrain
Ампулы швейцарского бренда с экстрактом белой икры WhiteCaviar – с выраженным омолаживающим эффектом, лифтингом и быстрым восстановлением кожи. Подходит для лица, шеи и декольте.
Guerlain
Дневной крем линии Abeille Royale придает коже упругость, разглаживает морщины и улучшает цвет лица.