Скоростной режим



Уход за кожей становится легче и технологичнее: мировые производители ознаменовали конец лета выходом высококонцентрированных формул и легчайших текстур кремов и сывороток. «Коммерсантъ Стиль» выбрал достойные внимания новинки.

Абсолютно неважно, как и где вы отдыхали (и отдыхали ли) этим летом. Опустим сомнительные температурные рекорды московского региона, вне зависимости от погодных условий в конце лета любой косметолог советует усилить уход за кожей, так как сейчас активность солнца априори выше, чем в другие месяцы. Зарина Сулейманова, «МильФей Сити», считает, что «уход за кожей должен включать в себя антиоксиданты в составе средств, потому что в летний период была большая потеря гиалуроновой кислоты, что является большим стрессом для кожи.

Это нам кажется, что на отдыхе кожа отдыхает, но на самом деле она все время работала, защищаясь от солнца.

В зависимости от типа кожи активно используйте маски, сыворотки, ампулы. Последние, кстати, ничем не уступают по активным компонентам кремам и более плотным средствам». Времени на долгие процедуры сейчас мало есть у кого, эффект нужен здесь и сейчас. Производители косметических средств выпускают легкие сыворотки, ампульные концентраты, масла — все с повышенным содержанием активных ингредиентов, быстро впитываются и действуют моментально.