По факту невыплаты зарплаты в воронежском «Вудвилле» возбуждено уголовное дело

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы) работникам обанкротившейся строительной компании ООО «Вудвилль». По предварительным данным следствия, с марта по 1 июля 2019 года руководство компании «умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности» не выплачивало 80 сотрудникам зарплату на общую сумму около 3 млн руб.

«Вудвилль» был признан банкротом в марте 2019 года. С заявлением о банкротстве компании обратился банк «Пересвет». Долг компании перед банком составлял 1,58 млрд руб. ООО «Вудвилль» планировало строительство ЖК «Новоникольский» из семи трехэтажных домов общей площадью 180 тыс. кв. м. Теперь этот проект может реализовать ООО «Вудсервис-1», подконтрольное бывшему главе и совладельцу «Вудвилля» Александру Хайлису.

Олег Мухин