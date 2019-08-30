РЖД пообещали рассчитаться с долгами по зарплате курганского завода-банкрота

ОАО «Российские железные дороги» в сентябре выплатит более 60 млн руб. задолженности по зарплатам работникам обанкротившегося «Петуховского литейно-механического завода» (ПЛМЗ). Соответствующее заявление сделала начальник департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» Вера Евсегнеева на встрече с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

Также на совещании обсуждался вопрос модернизации производственных мощностей ПЛМЗ для открытия нового производства. Кроме того, стало известно, что РЖД в качестве благотворительного взноса направит 10 млн руб. моногороду Петухово, который из-за закрытия завода лишился градообразующего предприятия

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», АО «Петуховский литейно-механический завод» было признано банкротом в апреле из-за долга в 820 млн руб. перед челябинской компанией «Пром-Комплект». На заводе открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Предприятие является дочерней структурой ОАО «Российские железные дороги» (100% акций принадлежит РЖД) и специализируется на производстве деталей и узлов для подвижного состава компании.