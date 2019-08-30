В Ульяновской области собрали более 1 млн тонн зерна

Сельхозпроизводители Ульяновской области собрали более 1 млн т зерна. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов на своей странице в «Фейсбуке».

По темпам уборки зерновых Ульяновская область занимает первое место в ПФО. По состоянию на 30 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 501 тыс. га (или 81,6% от плана) при средней урожайности 20,2 ц/га, сообщил министр сельского хозяйства региона Михаил Семенкин на своей странице в «ВКонтакте».

В регионе продолжается сев озимых культур заготовка кормов.

Андрей Сазонов