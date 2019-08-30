По итогам уборочной кампании 2019 года Ростовская область заняла первое место в России по валовому сбору ранних зерновых культур. Об этом рассказал в интервью первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров, текст опубликован на сайте правительства области.

«Донские аграрии собрали почти 11,2 млн т ранних зерновых и зернобобовых культур, это на 8% больше прошлогодних показателей», — отметил он. В Краснодарском крае объем урожая составил 11,1 млн т, на Ставрополье было собрано 8,3 млн тонн.

По словам господина Гончарова, в этом году аграриям удалось собрать зерно хорошего качества. По данным лабораторных исследований, до 90% нынешнего урожая приходится на продовольственное зерно: 60% на четвертый класс, 33% — на третий, еще 7% — на пятый. Пшеницы, которая бы не соответствовала показателям ГОСТа, не выявлено.

Кристина Федичкина