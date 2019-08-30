Заморозки в Самарской области сохранятся до начала следующей недели

Заморозки в Самарской области -0...-2 °C ожидаются ночью местами в Самарской области в период с субботы по понедельник. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В эти дни температура воздуха в регионе будет колебаться в диапазоне от 2 до 7 °C. В выходные и понедельник в Самарской области будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3 – 9 м/с. В это время в регионе ожидается переменная облачность без осадков.

По информации синоптиков, такая погода связана с притоком арктического воздуха в Самарскую область. В понедельник в регионе ожидаются небольшие дожди.

Георгий Портнов