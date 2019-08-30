Пермские предприниматели направили в мэрию письмо с просьбой не отменять ЕНВД

Пермские предприниматели направили обращение главе города Дмитрию Самойлову и председателю Пермской думы Юрию Уткину, в котором просят не отменять единый налог на вмененный доход (ЕНВД) на территории города с 2020 года. В письме, имеющемся в распоряжении редакции, представители бизнеса утверждают, что в случае отмены ЕНВД основная масса налогоплательщиков будет вынуждена перейти на упрощенную либо обычную систему налогообложения.

«Налоговая нагрузка, по предварительным расчетам, для пермских компаний, занятых торговлей, общественным питанием и бытовыми услугами населению, вырастет в 6–10 раз, что так или иначе поставит вопрос о целесообразности такой предпринимательской деятельности в принципе»,— считают предприниматели. В обращении отмечается также, что если у каждого из 17,2 тыс. предпринимателей — плательщиков ЕНВД работает «хотя бы 10 человек», то решение об отмене налога «тем или иным образом затронет 170 тыс. населения Перми». По информации “Ъ-Прикамье”, письмо подписали около 2 тыс. человек.

Напомним, на федеральном уровне было принято решение об отмене данного налога к 2021 году. Предполагается, что предприниматели-плательщики ЕНВД смогут перейти на патентную или упрощенную систему налогообложения. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора о компенсации выпадающих доходов для муниципалитетов, согласившихся отменить ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. Проект решения об отмене ЕНВД Пермская дума планирует рассмотреть в сентябре. В случае его одобрения депутатами город получит из краевого бюджета компенсацию в размере 936 млн руб.