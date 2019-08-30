Саратовца оправдали по обвинению в ложном доносе на следователя

Саратовский областной суд поддержал оправдательный приговор Волжского районного суда Саратова от 17 июня в отношении гражданина, который заявил о насильственных действиях в отношении него следователем и стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Установлено, что с 2015 года гражданин обращался в правоохранительные органы с заявлениями о применении к нему насилия следователем при проведении предварительного расследования по уголовному делу, по которого он был осужден. В 2018 году фигурант написал заявление о привлечении к ответственности сотрудника следственных органов к ответственности за причинившего ему телесных повреждений. По результатам проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а против заявителя возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе.

Суд пришел к выводу, что отказ в возбуждении уголовного дела сам по себе не свидетельствует о заведомо ложном доносе, поскольку может быть обусловлен «невозможностью доскональной проверки сведений, например, в связи с истечением времени, утратой доказательств». Сторона обвинения доказательств наличия прямого умысла на заведомо ложный донос не представила, посчитали в суде. Оправдательный приговор вступил в силу, за гражданином признано право на реабилитацию.

Марина Ковалева