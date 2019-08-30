В Ульяновске прошли обыски у членов организованной группы, подозреваемых в отмывании денег

Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ – до семи лет лишения свободы) и неправомерного оборота средств платежей организованной группой (ч.2 ст. 187 УК РФ – до семи лет лишения свободы). Как сообщает ведомство, «в период с 2018 года по настоящее время неустановленные лица, действуя в составе организованной группы и используя расчетные счета подставной фирмы, незаконно, путем изготовления фиктивных платежных поручений, совершали банковские операции по осуществлению переводов денежных средств». Пока в деле фигурирует сумма в 2,25 млн руб.

Подробности расследования в СУ СКР не раскрывают, ссылаясь на интересы следствия, отмечая, что «пока обвинения никому не предъявлены, подозреваемых нет».

В региональном УФСБ эту информацию подтвердили, отметив, что изначально разработку по этим преступлениям начали они совместно с сотрудниками УБОП и УБЭП, однако также не стали раскрывать подробности, отмечая, что следственные действия продолжаются. Между тем источник в ведомстве пояснил “Ъ”, что подозреваемые есть, накануне прошли обыски по 20 адресам проживания подозреваемых членов организованной группы, среди них так называемый «смотрящий» по региону – Роман Халимонов, известный в криминальной среде как Рома Попенок. Изъяты документы и компьютерная техника. По данным следствия, подозреваемые занимались отмыванием преступных доходов. Пока никто из подозреваемых не задержан. По словам источника, «по экономическим статьям сейчас редко заключают под стражу», а «следствие считает, что нет оснований предполагать, что подозреваемые скроются или выедут за границу».

Сергей Титов, Ульяновск