Дебаты с участием Радия Хабирова будут транслировать по телевидению и в соцсетях

Дебаты, в которых примет участие врио главы Башкирии Радий Хабиров, будут транслировать по нескольким региональным телеканалам, а также в соцсетях. Об этом сообщил генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов. По его словам, общение господина Хабирова с конкурентами за кресло главы региона состоится в рамках ток-шоу «Антидебаты» 5 сентября. Транслировать программу будут Башкирское спутниковое телевидение, телеканалы «Вся Уфа», UTV, «РБК-Уфа», «Башкортостан 24» (вещает в интернете). Прямая трансляция ток-шоу также планируется в соцсетях.

В выборах главы Башкирии, которые пройдут 8 сентября, участвуют восемь кандидатов от политических партий.

Олег Вахитов