В Курганинском районе незаконно вырублен лес на 22 млн рублей

Прокуратура Курганинского района выявила факт незаконной рубки леса летом этого года. Как сообщает пресс-служба ведомства, лесные насаждения находились на землях сельскохозяйственного назначения. Всего были вырублены более 400 деревьев пород «Ясень», «Акация Гледичия» и др. Сумма ущерба составила более 22 млн руб.

Материалы проверки направлены прокуратурой в отдел МВД России по Курганинскому району. По результатам рассмотрения документов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Елена Рыжкова