Обозреватель "Ъ FM" Анна Минакова — о решении дома Piaget сделать посланником марки французского шеф-повара Седрика Гроле.

В августе швейцарский дом Piaget объявил, что его новым посланником стал Седрик Гроле. Кто такой Седрик Гроле? Шеф-кондитер парижского отеля Le Meurice. Я признаюсь, его имени до объявления Piaget не слышала, а вот Wikipedia Седрика знает. Один из фирменных приемов Галле — повторить в шоколаде с глазурью форму главного фруктового ингредиента десерта, то есть пирожное с грушевой начинкой будет выглядеть в его исполнении как груша. Еще одна знаменитая форма от Гроле — кубик Рубика.

Гроле в своей профессии знаменитость, разные ресторанные рейтинги в разные годы называли его «Кондитером года» и «Лучшим кондитером мира», а французский Vanity Fair в прошлом году вообще объявил Гроле одним из 50 самых влиятельных французов в мире.

Но Piaget — бренд швейцарский, а не французский, а имя, согласитесь, все же не так на слуху, как привычные посланники актеры и звезды спорта. Но в желании быть ближе к высокой кухне Piaget не одинок. Omega дружит со звездным шефом Массимо Боттура, Hublot — с самым молодым обладателем звезды «Мишлен» Андреасом Каминада, а одним из первых подобного рода партнерств было сотрудничество Parmigiani и Элен Дарроз. Она даже успела поработать в Москве, в работавшем по клубной системе Raff House, клубе с рестораном и бутиком украшений и часов. Одной из его главных часовых марок, разумеется, был бренд Parmigiani.

Вообще тенденция делать шефов посланниками совсем неплоха. Часы себе можно выбирать на любой вкус, во всех смыслах.