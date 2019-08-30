«Проекты с прямым выходом к реке и на набережную — штучный формат» Светлана Бардина — о предложении такого жилья в Москве

Обозреватель "Ъ FM" Светлана Бардина рассказывает о том, во сколько обойдется жилье в Москве по соседству с парком или водоемом.

Жить в доме у воды или с видом на парк — желание многих потенциальных покупателей недвижимости в Москве. И выбор есть: в городе сегодня представлены в реализации 23 жилых комплекса, расположившихся вблизи от крупных парков и городских водоемов. Это проекты комфорт-класса. И, согласно статистике, они аккумулируют 43% спроса в своей категории.

Стоит добавить, что если недорогие строящиеся жилые комплексы с близостью к зонам рекреации — и так не такое уж массовое и даже не распространенное предложение, то проекты с прямым выходом к реке и на набережную — и вовсе штучный формат.

Покупатель сегодня, выбирая квартиру комфорт-класса, делает обычно ставку в первую очередь на цену. Далее по важности — удобная транспортная доступность, и рекреация, очевидно, дает проектам особое конкурентное и уникальное преимущество. Неудивительно, что в итоге такие ЖК входят в число самых востребованных, говорят брокеры риэлторской компании «Бон Тон».

Что касается ценового фактора, то потребители данного сегмента ориентируются на бюджет покупки, который зависит также и от стадии строительной готовности проекта. И масштабные проекты, реализуемые в несколько очередей, позволяют рассматривать предложение с разной степенью готовности. Самая низкая средневзвешенная цена в готовых проектах отмечена на уровне 148,5 тыс. руб. за кв. м в районе Митино, в шаговой доступности от Новогорского лесопарка. Цены на готовые квартиры здесь сейчас начинаются от 6 млн руб., на апартаменты — от 4,5 млн руб. Среди новостроек со сроками сдачи, намеченными на конец 2020 года-начало 2021 года, минимальный средний уровень цен — на отметке 132 тыс. руб. за кв.м.