В Екатеринбурге расследуют мошенничество со средствами ПФР

УМВД по Екатеринбургу возбудило ряд уголовных дел по факту выдачи врачами фиктивных справок об инвалидности (ст. 159.2 УК РФ), сообщает Znak со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. Всего, по данным издания, установлено более 400 инвалидностей с признаками фиктивности, благодаря которым граждане получали различные выплаты. Ущерб управлению Пенсионного фонда России (ПФР) по Свердловской области с 2014 года превысил 360 млн руб.

По версии следствия, организованная группа оформляла фиктивные инвалидности по трем категориям: для военнослужащих, для сотрудников МВД и для простых граждан. В деле всего восемь фигурантов, среди которых врачи госпиталя для ветеранов войн, Военного клинического госпиталя № 354, ФКУЗ МСЧ МВД России по Свердловской области, Центральной городской больницы №7, городской клинической больницы №33, Центральной городской клинической больницы №1. По версии следствия, они выписывали фиктивные направления на осмотр в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области, а также различные посредники, среди которых бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов. Семеро из них уже признали вину.

В отделениях Пенсионного фонда РФ по Свердловской области сообщили, что полиция Екатеринбурга возбудила дело еще в 2018 году, в нем было шесть обвиняемых. Затем из него выделили еще пять уголовных дел, в одном из которых два обвиняемых.

«Отделение ПФР по Свердловской области было привлечено по всем уголовным делам в качестве потерпевшего, поскольку мошеннические действия обвиняемых повлекли за собой переплату ЕДВ, ФСД и пенсий на общую сумму около 2 млн руб. В настоящее время три уголовных дела прекращены судом в связи с полным добровольным возмещением ущерба обвиняемыми, а уголовные дела по трем обвиняемым будут рассматриваться по существу в суде ориентировочно в сентябре 2019 года»,— сказали в пресс-службе ведомства.