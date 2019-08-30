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НКО края получат бесплатную консультационною помощь

В Краснодаре специально для краевых НУО открылся ресурсный центр, на его базе организации получат бесплатную юридическую, консультационную и информационную и также имущественную помощь. «Ресурсные центры выступают партнерами органов власти по поддержке некоммерческих организаций. Они помогают объединить усилия в сфере дополнительного обучения, переобучения, профессиональной подготовки руководящих кадров организаций», –рассказали в департаменте внутренней политики администрации края.

К примеру, в ресурсном центре помогут с помещениями, также здесь планируется проводить различные семинары.

В Краснодарском крае зарегистрировано порядка 6,4 тыс. некоммерческих организаций. По итогам проведения первого конкурса краевых грантов в начале 2019 года победителями стали 16 НКО, из них пять получили субсидии администрации края впервые. Общая сумма распределенных грантов составила свыше 16,7 млн руб.

Елена Рыжкова


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