В Ростовской области количество ДТП сократилось на 22,6%

За семь месяцев текущего года в Ростовской области произошло 1,6 тыс. ДТП. Это на 22,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает управление информационной политики правительства региона.

Погибших и раненых в авариях стало меньше на 20,8% и 19,4% соответственно. Таким образом, количество погибших на 100 тыс. населения составило 5,3 человека при предельном количественном показателе 12,7. В правительстве уверены, что благодаря ремонту дорог к 2024 году в регионе будет достигнут показатель не более 4 погибших в ДТП на 100 тыс. населения.

Кристина Федичкина