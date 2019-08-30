Сотрудника мэрии Верхнего Уфалея обвиняют в попытке получить взятку

Силовики задержали инженера отдела администрации Верхнего Уфалея при попытке получения взятки. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки).

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, 29 августа в Челябинске сотрудник мэрии Верхнего Уфалея пытался получить взятку в размере 250 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Расследование продолжается.