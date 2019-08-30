СКР возбудил дело об исчезновении главы офиса Сбербанка

Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения жителя города Стрежевой на севере Томской области Павла Фомина, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Известно, что Павел Фомин ранее возглавлял местный офис Сбербанка.

Утром 28 августа мужчина отвел малолетнего ребенка в детских сад, а затем пропал. Супруга пропавшего обратилась в правоохранительные органы. Следователи и полицейские разыскивают мужчину. «У следствия имеются основания полагать, что в отношении него совершено преступление»,— говорится в сообщении ведомства.

Илья Николаев