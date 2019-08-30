На реконструкцию очистных сооружений в Елабуге потратят 787 млн рублей

Первый этап реконструкции районных очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод на территории ОЭЗ «Алабуга» и города Елабуги обойдется в 787,7 млн руб. Тендер появился на портале госзакупок.

Реконструкция очистных сооружений включает в себя земляные и свайные работы, инженерную подготовку, защиту территории, устройство фундаментов, фасадов, наружных ограждающих конструкций, несущих конструкций. Помимо этого, победителю тендера предстоит построить объекты энергетического хозяйства, наружных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, а также благоустроить и озеленить территорию.

Работы планируется завершить до 31 декабря следующего года. Деньги на эти цели будут выделены из республиканского бюджета

"Ъ-Казань"