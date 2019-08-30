На содержание полпредства Татарстана в Москве за девять месяцев потратят 6,1 млн рублей

Компания «Эспро-инжиниринг» Сергея Лукинского выиграла тендер на оказание услуг по эксплуатации зданий полномочного представительства Татарстана в Российской Федерации в четвертом квартале 2019 года. Контракт обойдется бюджету республики в 2,1 млн руб.

С 1 октября по 31 декабря 2019 года подрядчик будет отвечать за эксплуатацию инженерного оборудования, сетей и мелкие ремонтные работы в двух зданиях полпредства Татарстана в РФ, расположенных в центре Москвы.

ООО «Эспро-инжиниринг» уже дважды выигрывало аналогичные тендеры в 2019 году, получив контракты на эксплуатацию зданий Полпредства во втором (1,9 млн руб.) и третьем (2,1 млн руб.) кварталах.

Ранее «Эспро-инжиниринг» выиграло тендер на обслуживание зданий Полпредства Татарстана с апреля по июнь 2018 года. Стоимость контракта составила 1,5 млн руб. Во всех тендерах компания была единственным участником.

Ранее сообщалось, что полпредство Татарстана в Москве сдало в аренду часть помещений в здании на Котельнической набережной,29 по цене 1,29 тыс. руб. за кв.м в месяц. Собственником здания является Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.

Александр Шакиров "Ъ-Казань"