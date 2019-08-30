Челябинское УФАС оштрафует комиссионный магазин «Победа» из-за незаконной рекламы

Челябинское УФАС России рассмотрело дело в отношении комиссионного магазина «Победа». Разбирательство инициировало ООО «Фианит-Ломбард», организация обратила внимание антимонопольного ведомства на то, что комиссионный магазин использует в своей наружной рекламе фразу «Ломбард по-новому», хотя ломбардом не является.

Как сообщает пресс-служба челябинского УФАС России, магазин «Победа» принимает подержанные вещи на комиссию и продает их по договору розничной купли-продажи. При этом на фасадах и входных группах организация позиционировала себя как ломбард, что противоречит закону.

В отношении предпринимателей будут возбуждены административные дела. Им грозят штрафы в размере от 4 до 20 тыс. руб.