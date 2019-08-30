30 августа, пятница
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Суд признал незаконным постановление главы Октябрьска о собственном денежном вознаграждении

Суд по иску прокуратуры признал недействующим положение главы Октябрьска Александры Гожая о собственном денежном вознаграждении, сообщает прокуратура Самарской области.

«Проверкой установлено, что глава администрации Октябрьска и действующего законодательства не обладала полномочиями по принятию данного положения»,– сказано в сообщении.

Согласно сведениям о доходах, Александра Гожая в прошлом году заработала 1,4 млн руб. В ее собственности находятся автомобиль KIA Sportage и квартира площадью 45,1 кв. м.

Сабрина Самедова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Профиль пользователя