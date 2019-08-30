Члены ячейки «Ат-Такфир Валь-Хиджра» получили условные сроки

Адыге-Хабльский районный суд республики вынес обвинительный приговор членам экстремистской группы, задержанным управлением ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) в 2018 году, сообщили в пресс-службе управления.

Согласно материалам дела, жители республики Расул Кабардаев, Тимур Ратнер, Руслан Кабардаев, Тимур Кумратов, Мухарби Джемакулов, Ринат Муртазалиев, Дахир Калмыкаев и Ринат Кабардаев добровольно вступили в религиозно экстремистскую организацию «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (по решению Верховного суда РФ в 2010 году организация признана экстремистской и запрещена), которая действовала в Ногайском районе КЧР.

В ходе спецоперации, проведенной в октябре 2018 года силами УФСБ по Карачаево-Черкесии, а также МВД по КЧР и СОБР УФСВНГ по КЧР, деятельность экстремистской группы была пресечена. Во время обысков у членов группы было изъято огнестрельное оружие, электронные носители с материалами экстремистской направленности, а также религиозная литература экстремистского содержания. Кроме того, в ходе следствия было установлено, что участники группы активно распространяли идеи радикального ислама и «вынашивались намерения по созданию на территории Северокавказского региона государства с шариатской формой правления». В итоге им было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации).

По информации УФСБ, на следствии все фигуранты уголовного дела «раскаялись, полностью признали свою вину и активно сотрудничали со следствием». В результате судебный процесс проходил в особом порядке, и с учетом всех обстоятельств дела суд принял решение назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.

Александра Ларинцева, Пятигорск