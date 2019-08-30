ТОСЭР «Чусовой» стал одним из лидером в России

ТОСЭР «Чусовой» занял по числу резидентов третье место в Приволжском федеральном округе и шестое в стране из 88 таких территорий. Такие данные привел губернатор Максим Решетников на заседании правительства. За два года работы число резидентов увеличилось в три раза — с 4 до 12. Финансирование проектов составило 600 млн руб., что позволило создать 470 рабочих мест.

По словам главы минтерразвития края, в общей сложности резидентами ТОСЭР выпущено товаров и услуг на сумму 1,5 млрд руб. По сравнению с первым полугодием 2018 года выручка компаний выросла в полтора раза, объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составил 86 млн руб.

В июне 2019 года в ТОСЭР началось строительство тепличного комплекса «Пермский», открытие производства намечено на конец следующего года. На комплексе создадут 400 рабочих мест.