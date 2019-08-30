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Русско-японское СП намерено открыть в Уфе клинику стоимостью 1 млрд рублей

Московская группа компаний «Салюс», которая специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления, совместно с японской медицинской корпорацией Khokuto намерены построить в Уфе медицинский реабилитационный центр. О планах компаний на «Инвестчасе» в администрации Уфы вчера сообщила генеральный директор уфимского ООО «Компаньон» (входит в ГК «Салюс») Наиля Назарова. Объем вложений в проект составит 1 млрд руб., сообщили “Ъ-Уфа” в мэрии Уфы.

В клинике планируется проводить диагностику и профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, инсультов. Японские медики будут контролировать процедуры дистанционно.

Первый совместный российско-японский медицинский центр «Хокуто» открылся во Владивостоке в 2013 году.

Влада Шипилова


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