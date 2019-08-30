В Нижегородской области предупреждают о возможной гибели урожая из-за заморозков

Нижегородское управление МЧС России предупреждает жителей региона о вероятных заморозках 31 августа. Температура воздуха может составить -1°С, а на поверхности почты -3°С. Такие погодные условия могут привести к чрезвычайным ситуациям и гибели сельскохозяйственных культур, сообщает ведомство.

По данным нижегородского минсельхоза на 28 августа, в регионе убрано 52% зерновых культур от плана (около 300 тыс. га). Продолжается уборка картофеля, овощей и льна-долгунца, идут работы по заготовке кормов.

Ранее региональное МЧС предупреждало о вероятности гибели посевов в мае, тогда температура воздуха опустилась до -4 °С. Позже в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели сельзохкультур.

Анастасия Еремина