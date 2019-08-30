На Ставрополье собрали 450 тонн зелени

В Ставропольском крае завершили уборку зеленых овощных культур открытого грунта, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. В регионе собрали 450 т укропа, петрушки, базилика, фенхеля и другой зелени с площади 850 га. Урожайность составила 5,3 ц/га.

«Стоит отметить, что основная масса зеленных культур открытого грунта Ставропольского края производится в сельскохозяйственных предприятиях и составляет 38% от общекраевого производства. В крестьянских (фермерских) хозяйствах – 29% и в личных подсобных хозяйствах – 33%», - передает пресс-служба слова заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Андрея Олейникова.

Главными производителями зелени в регионе являются Благодарненский и Новоселецкий муниципальные районы, а также Советский и Георгиевский городские округа.

Дарья Голякова