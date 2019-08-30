Взят под стражу координатор самарского штаба Алексея Навального

Октябрьский районный суд в четверг постановил взять под стражу координатора штаба Алексея Навального в Самаре Егор Алашеев. Об этом написали представители штаба в Facebook.

«Координатора штаба Егора Алашеева арестовали на 10 суток за организацию поочередного одиночного пикета 10 августа. Заседание (судебное) продлилось около 5 часов», – говорится в сообщении.

Егору Алашееву инкриминируется повторное нарушение порядка проведения акции (статья 20.2 ч. 8 КоАП РФ). Вначале он был задержан, затем доставлен в Октябрьский районный суд, откуда его направили в спецприемник на ул. Профильной, 49. Силовики считают, что Егор Алашеев совершил нарушение 10 августа на пикете на Площади героев 21 Армии.

Пикеты проходили в Самаре по субботам в течение августа. Активисты требовали допуска независимых кандидатов на выборы, освобождения политических заключенных и прекращения их преследования.

Георгий Портнов