На должность главы Шадринска претендуют шесть человек

В Шадринске Курганской области завершился прием документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города. Всего заявились шесть человек, сообщает пресс-служба местной администрации.

Среди них депутат Шадринской гордумы, гендиректор ООО «Мирабилис» Михаил Богданов, первый заместитель главы администрации Виктор Ермишкин, главный специалист административно-технический инспекции комитета по архитектуре и градостроительству Игорь Залящин, индивидуальный предприниматель Валерий Мурзин, менеджер Юрий Поникаровских и директор муниципального предприятия «Комбинат бытового обслуживания» Александр Хомяков.

Сейчас конкурсной комиссии предстоит изучить пакеты документов и проверить их на соответствие требованиям и достоверность. Решение о допуске кандидатов к конкурсу планируется принять 2 октября, 4 октября начнется второй этап – индивидуальные собеседования. В середине октября депутаты должны будут выбрать главу города на пятилетний срок из числа кандидатов, отобранных комиссией.

Отметим, конкурсный отбор на должность главы проводится в Шадринске впервые.