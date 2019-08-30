Полиция Бердска разыскивает автора оскорбительной надписи о Путине

Полиция начала розыск автора оскорбляющей президента России Владимира Путина надписи перед мэрией Бердска в Новосибирской области. Об этом сообщает местное издание «Курьер. Среда. Бердск».

По словам читателя, приславшего изданию фотографию, накануне хулиганы сделали краской надпись на одной из рамп скейт-парка на центральной площади Бердска, но «буквально через десять минут приехали люди и замазали» ее. Что именно было написано — неизвестно, но издание пишет, что после фамилии главы государства было начертано слово из трех букв.

Начальник отдела по делам молодежи мэрии Бердска Татьяна Лильбок сказала, что сотрудники ее отдела по данному факту написали заявление в полицию. «Ведется проверка и розыск причастных лиц»,— подтвердили в МВД.

Илья Галагуз