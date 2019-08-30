В Анапе и Краснодаре реконструируют железнодорожные вокзалы

ОАО «РЖД» проводит проектно-изыскательские работы по реконструкции железнодорожных вокзальных комплексов в Анапе и Краснодаре. Вокзалы в Горячем Ключе, а также на станции Тоннельной возле Новороссийска будут адаптированы для маломобильных групп населения, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Кроме того, в текущем году планируется модернизировать санузлы на вокзалах в Сочи, на станциях Белореченская, Армавир-2, Крымская, Курганная, Тимашевская и Староминская.

Всего в январе-июле этого года в рамках инвестиционной программы РЖД в строительство и модернизацию инфраструктуры в хозяйстве Северо-Кавказской дирекции железнодорожных вокзалов инвестировано 205,7 млн руб.

Василий Хитрых