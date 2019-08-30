В Краснодаре начали строить канализационный коллектор протяженностью 3,6 км

В столице Кубани стартовали работы по строительству сети канализации под под Интернациональным бульваром (поселок Российский) от улицы Дагестанской до улицы Пятигорской. Общая протяженность коллектора составит 3,6 км. Это, по данным мэрии, самое масштабное строительство новой канализационной сети за последние несколько лет.

По словам директора городского департамента строительства Артема Аганова, в настоящее время подрядчик ООО «Дельта» ведет работы монтажу железобетонных колодцев. Сеть предполагает строительство насосной станции в 1-ом Красивом переулке. Строиительство ведется за средства краевой казны.

Завершить строительство коллектора планируют к концу декабря. До этого времени рабочие выроют траншею по бульвару. После завершения строительства дорогу по Интернациональному бульвару отремонтируют. С 5 сентября 2019 года до 2 февраля 2020 года участок дороги от Туркменской до Дагестанской протяженностью 1,5 км закроют для движения транспорта.

Василий Хитрых