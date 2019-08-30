Управу Ленинского района Воронежа возглавил юрист Сергей Ситников

Со 2 сентября исполнять обязанности главы управы Ленинского района будет Сергей Ситников. Утвержден в должности он может быть после согласования с гордумой. О назначении мэр Вадим Кстенин сообщил на внутреннем рабочем совещании, рассказали «Ъ-Черноземье» в горадминистрации.

Сергей Ситников родился 27 сентября 1965 года в Панинском районе Воронежской области. В 1989 году окончил Высшее пограничное командное училище КГБ СССР имени Дзержинского, в 1998-м получил специализацию офицера оперативно-тактического уровня в академии Федеральной пограничной службы РФ, а в 2004 году стал юристом, пройдя обучение в Воронежский экономико-правовом институте. Трудовую деятельность начал в 1983 году на Воронежском авиационном производственном объединении слесарем-сборщиком летательных аппаратов. Затем 16 лет находился в рядах вооруженных сил РФ. С 2000 по 2006 годы работал в системе Министерства юстиции РФ, дослужившись до начальника отдела кадров. В 2006-2015 годах работал заместителем генерального директора по управлению персоналом и социальным программам ОАО «Воронежнефтепродукт», а в 2016-м был начальником управления по работе с персоналом в ДОАО «Газпроектинжиниринг». В 2017-2019 годах работал в управлении судебного департамента в Воронежской области, в том числе, возглавлял отдел кадров, государственной службы и противодействия коррупции. Является государственным советником юстиции РФ второго класса.

О том, кто еще в администрации Воронежа прошел школу госбезопасности, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Мэрию Воронежа пополняют из Твери».

Владимир Зоркий