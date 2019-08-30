MusicAeterna не планирует использовать бренд «Дягилевский фестиваль»

Команда коллектива экс-худрука Пермской оперы Теодора Курентзиса musicAeterna не собирается использовать бренд «Дягилевский фестиваль». Об этом сообщает пресс-служба musicAeterna. «Бренд „Дягилевский фестиваль“ был создан Теодором Курентзисом и его командой в 2012 году. До этого времени фестиваль назывался „Дягилевские сезоны: Пермь, Петербург, Париж“. Бренд создан для Перми, и команда musicAeterna не использовала и не собиралась использовать его в других городах»,— говорится в заявлении пресс-службы. Вместе с тем musicAeterna не исключает использования имени Сергея Дягилева в названии проекта в парижском театре «Шатле», который будет проходить под руководством господина Курентзиса с 2021 года. Так как Сергей Дягилев «выбрал для первого представления своих знаменитых „Русских сезонов“ именно сцену „Шатле“».

«Но главное — можно любое название дать фестивалю, как пермскому, так и французскому. Не от названия зависит успех, а от содержания. Поэтому лучше было бы закончить игры с массмедиа, подталкивающие нас к отказу от проведения фестиваля в Перми, и сесть за стол переговоров, чтобы решить принципиальные вопросы, касающиеся будущего фестиваля. Время идет, а переговоры с министерством культуры Пермского края, по сути, еще не начались»,— считают в musicAeterna.

Напомним, ранее Пермский театр оперы и балета направил письмо к исполнительному директору фонда «Музыкаэтерна» Веронике Гайдель. В документе указано, что театр является правообладателем товарного знака «Дягилевский фестиваль» и использовать его без разрешения правообладателя незаконно. Как пояснял "Ъ–Прикамье" гендиректор театра Андрей Борисов, документ носит рабочий юридический характер и «не является прямым запретом на использование бренда».