В порту Азов двое механиков теплохода Magellan объявили протест из-за долгов по зарплате

Старший механик и третий механик теплохода Magellan в порту Азов объявили акцию протеста, связанную с невыплатой заработной платы за несколько месяцев, сообщает ИАА «Портньюс». Моряки отказываются пускать в машинное отделение представителей ремонтных служб, которых направляет компания-судовладелец. Механики не получают зарплату с февраля, и на сегодняшний день долг перед ними составляет уже около $25 тыс.

Теплоход Magellan был арестован ростовской таможней и с июня 2018 года находится на рейде порта Азов. Остальные шесть членов экипажа позже прибыли позже и не получают зарплату с апреля. Представители компании Rekaflot, которая владеет судном, неоднократно обещали в ближайшее время погасить задолженность, однако своих обязательств так и не выполнили.

Кроме того, за время нахождения под арестом на судне истек срок действия страховых свидетельств, и теперь моряков невозможно репатриировать за счет страховой компании и выплатить им зарплату за четыре месяца.

Дарья Голякова