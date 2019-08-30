Что такое «Паспорт дорожной безопасности»

Одна из самых эффективных форм работы по формированию у детей модели безопасного поведения на дороге — это внедрение паспортов дорожной безопасности образовательных организаций, рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Олег Понарьин. Этот документ должен быть у каждой организации и действует только после его согласования с территориальным органом Госавтоинспекции.

«Паспорт отображает информацию об образовательной организации с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их движения по маршруту дом—школа—дом, а также к местам проведения учебных занятий и дополнительных мероприятий»,— уточняет Олег Понарьин.

Для обеспечения безопасного маршрута дом—школа—дом могут использоваться различные решения, отмечает заместитель главы российской Госавтоинспекции.

Например, могут быть установлены информационные указатели (в том числе игровые), по которым ребенок может ориентироваться на местности. В крупных городах и населенных пунктах активно используются сигнальные столбики, комбинированные знаки ограничения скорости и информационные таблички «Внимание! Территория детской безопасности!» или «Дети идут в школу!». Все эти инструменты способствуют привлечению внимания водителей, которые едут мимо образовательной организации.

«Кроме того, должен быть налажен общественный контроль за состоянием светофоров, знаков и разметкой на маршруте,— добавляет Олег Понарьин.— Если граждане видят нарушение, они должны незамедлительно об этом сообщить в местную дорожную организацию или подразделение Госавтоинспекции».