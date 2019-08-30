Региональные сообщества соберут в одной точке

В Ростове прошла стратегическая командная сессия, посвященная запуску новой региональной «Точки кипения» - пространства для совместной работы предпринимателей, представителей госструктур, ученых и общественных организаций над инновационными проектами.



Открытие региональной «Точки кипения» запланировано в октябре на базе Ростовского регионального агентства развития предпринимательства (АНО «РРАПП»), сообщила в ходе стратегической сессии директор агентства Яна Куринова. Центр разместится в помещениях общей площадью 550 кв. м., в его состав войдут пространства для совместной работы, конференц-залы, переговорные комнаты и пр. В них все желающие смогут бесплатно проводить различные мероприятия деловой тематики.

Открытие «Точек кипения» - один из форматов развития Национальной технологической инициативы. Они представляют собой площадки для совместной работы учёных, предпринимателей, госслужащих, представителей профессиональных сообществ и общественных организаций.

Руководитель РРАПП также заявила, что в настоящее время Агентство работает над формированием «ядерного сообщества» будущей «Точки кипения». Это будет группа экспертов численностью около 50 человек, представляющих научные и деловые круги региона, общественные организации и госструктуры. Также ведётся отбор лидеров по различным направлениям, задачей которых будет оперативно транслировать экспертным группам запросы региональных сообществ, представляющих различные сферы бизнеса, науку, образование, органы власти, общественные организации и др. Например, как сообщила Яна Куринова, бизнес-лидеров РРАПП ищет среди глав компаний Ростовской области, готовых инвестировать в экономику региона и реализующих на его территории социально значимые проекты.

Формирование ядра экспертов, отбор лидеров и составление «дорожной карты» для «Точки кипения» директор агентства назвала ключевыми целями проведения стратегической сессии. По итогам первого года работы РРАПП как оператор новой площадки планирует провести на ней не менее 200 мероприятий. Основное внимание в повестке будет уделяться развитию сельского хозяйства, промышленности и экспорта.

В настоящее время в Ростовской области уже работают две университетских «Точки кипения» - на базе ДГТУ и ЮФУ. В нынешнем году планируется также открытие подобных площадок при РГЭУ (РИНХ) и ЮРГТУ в Новочеркасске.

««Точка кипения» - это место навигации людей по приоритетным направлениям развития страны, площадка для подключения к инновационным инициативам, место, где происходят встречи бизнеса и власти, проходят образовательные программы и хакатоны, появляются новые проекты, - отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко на открытии стратегической командной сессии. - «Точки кипения» станут важным инструментом развития федеральных инициатив в регионе наряду с центрами «Мой бизнес», детскими центрами «Кванториум» и другими проектами».

Максим Папушенко отметил, что сегодня Ростовская область входит в число лидеров среди российских регионов по уровню развития инфраструктуры поддержки инновационной деятельности. Министр напомнил, что на образовательном интенсиве «Остров 10-22» команда Ростовской области вошла в число четырех лучших при отборе очередной группы регионов, где будут созданы научно-образовательные центры мирового уровня.