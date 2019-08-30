ФАС согласовала «Стратегию формирования здорового образа жизни»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала доработанный проект «Стратегии формирования здорового образа жизни граждан России до 2025 года», сообщил ТАСС, ссылаясь на текст документа. Проект был разработан Минздравом России в рамках нацпроекта «Демография».

«ФАС рассмотрела доработанный проект "Cтратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года" и согласовывает его в представленной редакции»,— цитирует сообщение службы ТАСС.

Цель выработанного проекта — сокращение к 2025 году потребления табака среди детей (10%) и взрослых (26%), алкоголя до 9 литров на душу населения, а также увеличения числа граждан (до 55%), занимающихся спортом и придерживающихся здорового питания. Согласно недавнему исследованию, в России зафиксировано наиболее высокое значение показателя смертности, связанной с питанием,— 397 смертей на 100 тыс., и это худшая ситуация среди стран Восточной Европы.

По оценкам Минздрава, совокупный ущерб от неинфекционных заболеваний составляет около 3,6 трлн руб., что эквивалентно 4,2% ВВП. К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, злокачественные новообразования, хронический болезни органов дыхания, диабет и другие.

Ранее проект Минздрава несколько раз блокировался Минэкономики и отправлялся на доработку. В сравнении с предыдущими версиями последний вариант проекта более концептуален, сильнее ориентирован на стимулирующие госрасходы и в меньшей степени на экономические меры принуждения к благополучию.

О том, как благополучие нации предлагается улучшить медициной, спортом и питанием, но не налогами, читайте в материале “Ъ” «Минздравия желаю».