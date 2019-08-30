Челябинск стал аутсайдером рейтинга самых чистых городов России

Челябинск занял 166 место в рейтинге самых чистых городов России. Всего в исследовании портала недвижимости Domofond участвовали 200 городов.

Аналитики предложили жителям населенных пунктов, всего более 90 тыс. человек, оценить по десятибалльной шкале утверждение «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно», где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Средняя оценка по Челябинску составила 5 баллов, что на 0,3 меньше чем годом ранее, и на 1 балл меньше среднего показателя по России. Среди городов-миллионников, Челябинск оказался на третьем месте с конца списка, уступив Волгограду и Омску.

Самыми чистыми городами страны признаны Губкин (Белгородская область), Грозный (Чечня) и Гурьевск (Калининградская область). Среди миллионников – это Москва, Краснодар и Казань. Самыми грязными стали Архангельск, Каменск-Шахтинский и Шахты (Ростовская область).