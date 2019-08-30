Челябинская область вошла в топ-5 регионов по снижению объема производства молока

В январе-июне 2019 года в Челябинской области было произведено 209 тыс. т молока, на 6,3 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это одно из самых существенных падений производства молочного сырья в стране, сообщает профильный ресурс Milknews.

В топ-5 регионов по абсолютному снижению производства молока, кроме Челябинской области, вошли: Оренбургская область (-25,2 тыс. т), Ставропольский край (-10,1 тыс. т), Омская область (-9,1 тыс. т), Смоленская область (-6,8 тыс. т). Максимальный прирост производства молока зафиксирован в январе-июне в Воронежской (+46,1 тыс. т), Белгородской (+32,7 тыс. т), Калужской (+25,5 тыс. т), Кировской (+20,5 тыс. т) областях, а также в Татарстане (+19,4 тыс. т).