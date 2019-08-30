В Дзержинске создадут особую экономическую зону

На территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный» региональное правительство намерено создать особую экономическую зону с льготным налоговым режимом «Кулибин», ее площадь должна составить около 70 гектаров.

На территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный» региональное правительство намерено создать особую экономическую зону с льготным налоговым режимом «Кулибин», ее площадь должна составить около 70 гектаров. Сейчас облправительство готовит концепцию развития особой экономической зоны, которая необходима для подачи заявки в Минэкономразвития, и, совместно с дзержинской мэрией, решает вопрос обеспечения площадки инженерными сетями.

В случае, если зона будет создана, она получит особый юридический статус, который позволит предоставлять инвесторам налоговые и таможенные преференции – вплоть до нулевых ставок, например, по земельному и имущественному налогам.