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Фото: Андрей Абрамов

В Дзержинске создадут особую экономическую зону

Инвесторы получат налоговые и таможенные преференции.

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На территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный» региональное правительство намерено создать особую экономическую зону с льготным налоговым режимом «Кулибин», ее площадь должна составить около 70 гектаров.


На территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный» региональное правительство намерено создать особую экономическую зону с льготным налоговым режимом «Кулибин», ее площадь должна составить около 70 гектаров. Сейчас облправительство готовит концепцию развития особой экономической зоны, которая необходима для подачи заявки в Минэкономразвития, и, совместно с дзержинской мэрией, решает вопрос обеспечения площадки инженерными сетями.

В случае, если зона будет создана, она получит особый юридический статус, который позволит предоставлять инвесторам налоговые и таможенные преференции – вплоть до нулевых ставок, например, по земельному и имущественному налогам.

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