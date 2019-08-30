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Фото: Андрей Абрамов

Нижегородцы выберут на что потратить областные деньги

Власти указали на проекты, за которые можно проголосовать, чтобы их профинансировали.

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Жители региона в рамках проекта «Вам решать» в период с 1 по 15 сентября смогут выбрать на что именно нужно потратить деньги, выделенные облбюджетом на его реализацию.


Жители региона в рамках проекта «Вам решать» в период с 1 по 15 сентября смогут выбрать на что именно нужно потратить деньги, выделенные облбюджетом на его реализацию. Сумма финансирования зависит от численности населения населенного пункта. Если в населенном пункте проживает до 15 тысяч человек, объем финансирования может составить до 10 млн рублей, если более 1 млн человек – 100 млн рублей.

В Нижнем Новгороде для голосования предложено более десяти проектов, среди которых, например, реконструкция площади Горького и установка детских игровых комплексов. Для сравнения, в Заволжье предлагается проголосовать только за один проект.

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