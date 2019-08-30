Строительство первой очереди индустриального парка «Саба» обойдется в 308 млн рублей

На строительство первой очереди индустриального парка «Саба», который появится в поселке Богатые Сабы в Сабинском районе Татарстана, потратят 308 млн руб. Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Тендер появился на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, победителю тендера предстоит выполнить все работы до конца текущего года. Помимо строительства основных объектов в список работ входит возведение сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, благоустройство и озеленение территории. Деньги будут выделены из республиканского бюджета.

Напомним, что 28 августа корпорация Haier открыла в Набережных Челнах индустриальный парк на 12 заводов.

"Ъ-Казань"