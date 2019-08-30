В Кузбассе нашли заблудившегося грибника с внуком

Поисковая группа нашла живыми и здоровыми 70-летнего пенсионера и его 9-летнего внука, потерявшихся в тайге под Междуреченском в Кемеровской области. Об этом сообщает областное управление МВД.

Ранее мать мальчика обратилась в полицию, которой рассказала о том, что утром 28 августа ее отец с ребенком уехали на автомобиле Nissan X-Trail собирать грибы в лесу вблизи поселка Ортон, но с тех пор не вернулись домой и не выходят на связь.

На поиски выдвинулись полицейские. Вскоре они нашли автомобиль, на котором приехали грибники. В поисковой операции, которая продолжалась двое суток, принимали участие более 200 полицейских, спасатели МЧС, бойцы Росгвардии, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», кинологи с собаками и неравнодушные жители.

Заблудившихся обнаружили в 15 км от поляны с автомобилем. Жизни и здоровью пенсионера и его внука ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Юрий Зуев