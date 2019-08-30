Малый и средний бизнес Курской области увеличивает объемы кредитования

С начала 2019 года кредитный портфель субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области вырос на 6,2% до 33,1 млрд руб., сообщили в курском отделении главного управления Центробанка по ЦФО. Рост обеспечили компании аграрного профиля, которые брали кредиты на сезонные работы по льготной ставке.

«За первое полугодие 2019 года субъектам МСП выдано кредитов банковским сектором региона на сумму 16,8 млрд руб. Сохраняется высокая платежная дисциплина со стороны предприятий этого сегмента бизнеса. Объемы своевременно не погашенной задолженности предприятий МСП снизились в 1,3 раза, ее доля в кредитном портфеле МСП на 1 июля 2019 года сократилась до 2,3%, что является самым низким показателем в ЦФО»,— отметил управлеющий курским отделением Евгений Овсянников.

Олег Мухин